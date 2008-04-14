В Україні встановили пам`ятник крокодилу Годзіллі (фото)

У Маріуполі на Приморському бульварі встановлено пам`ятник крокодилу Годзіллі.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлено навпроти одного з кафе міста кілька днів тому за ініціативою засновників цього закладу. На табличці перед пам`ятником написано: "Годзіку маріупольському".

Як повідомляв УНІАН, нільський крокодил Годзілла втік від своїх господарів наприкінці травня. Коли співробітник цирку приніс його на маріупольський пляж на втіху відпочиваючим, тварині вдалося вивернутися і попливти. Поплававши в Азовському морі, він влаштувався в районі теплоцентралі Маріупольського металургійного комбінату. Експерти, яких цитували українські ЗМІ, припускали, що в теплій воді, багатій рибою, крокодил зможе перезимувати. Хоча тварина й не нападала на людей, співробітники МНС України наполегливо намагалися його зловити. Правда, жоден із трюків не спрацював. Не допомогли ні сіті, ні капкани, ні білі щурі, якими за порадою дресирувальника рятувальники намагалися підманути крокодила.

28 листопада Годзіллу зловили робітники з металургійного комбінату, коли він перебував у стані сплячки. Йому зав`язали лапи й пащу скотчем і доставили в Донецьк.

Спочатку співробітники МНС стверджували, що рептилія почувається добре. Її розв`язали й помістили в бак із теплою водою. Щоправда, Годзіллу, як повідомляла газета "Сегодня" від 30 листопада, не годували, тому що рятувальники "не знали, що йому давати, щоб не нашкодити його здоров`ю".

30 листопада крокодил Годзілла помер.

Фото з сайту міста Маріуполя