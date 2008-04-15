Цього року День Києва триватиме три тижні

Цього року кияни відзначатимуть улюблене свято протягом трьох тижнів – заходи, присвячені Дню столиці та Дню Києва триватимуть з 7 по 25 травня 2008 року. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

«Цьогорічне святкування Дня Києва та Дня столиці ми зробимо особливим. Кияни та гості столиці насолоджуватимуться яскравими та цікавими дійствами протягом трьох тижнів. Розпочнеться свято фестивалем фестивалів «ГОГОЛЬ Fest 2008», що триватиме з 7 до 25 травня 2008 року. Ну, а завершиться традиційним концертом на Майдані Незалежності 25 травня о 19:00. Хто буде виступати на святковій сцені, ми поки залишимо в таємниці, – це буде приємним сюрпризом для мешканців та гостей міста», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що традиційно в День Києва відвідувачів Київського зоологічного парку будуть безкоштовно пригощати морозивом, а пасажирський транспорт курсуватиме містом до пізньої ночі, аби всі учасники святкування змогли комфортно добратися до своїх домівок.

Прес-служба КМДА наводить і програму загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва.

Згідно з нею, 7-25 травня проходитиме Фестиваль фестивалів «ГОГОЛЬ Fest 2008» (Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»);

14 травня розпочнеться І Київський аукціон живопису (Київська міська галерея мистецтв «Лавра»);

16-18 травня - VІ Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13));

17 травня - Всеукраїнський шкільний чемпіонат з футболу «DJUICE Гол 2008» на Майдані Незалежності, фестиваль КВК юних пожежників «Як тебе не спалити, Києве мій?» (естрада біля Арки Дружби народів);

21 травня - Урочистий захід «Від серця до серця» (Колонна зала Київської міської державної адміністрації);

22 травня - презентація акції «Гордість столиці» (Київська міська державна адміністрація, кім. 512); відкриття пам’ятного знаку видатному художнику ХХ століття Казимиру Малевичу (Зелена зона вул. Володимиро-Либідської (між вул. Боженка та вул. Горького));

22-25 травня - Міжнародний книжковий «Форум видавців у м. Києві» (Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»);

23 травня - урочиста церемонія вручення відзнак Київської міської державної адміністрації та Мистецької премії «Київ» (Колонна зала КМДА); гала концерт дитячо-юнацьких художніх колективів навчальних закладів міста Києва, переможців міських, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів, присвячених Дню столиці (Київський Палац дітей та юнацтва);

24 травня - Київський відкритий фестиваль «повітряних зміїв» (Музей народної архітектури та побуту (с. Пирогів)); Міжнародний турнір зі спортивного скелелазіння «Українські вертикалі» (естрада біля Арки Дружби народів); Міжнародні змагання з велоспорту на шосе. Відкритий чемпіонат України, Всеукраїнські змагання (Майдан Незалежності); Вітрильна регата (акваторія річки Дніпро); Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» (Співоче поле Печерського ландшафтного парку); Громадсько-мистецька акція «Земляцтва України в рідній столиці» (естрада біля Арки Дружби народів та головна алея Центрального парку культури та відпочинку, парк ім. Т. Г. Шевченка).

24–25 травня - Київський відкритий чемпіонат міста з риболовного спорту (акваторія річки Дніпро); Міжнародний книжковий «Форум видавців у м. Києві». (вул. Хрещатик); міжнародні змагання «Київська регата - 2008» з академічного веслування (Труханів острів, Матвіївська затока, водно-спортивна база «Зеніт»); безкоштовне пригощання морозивом відвідувачів Київського зоологічного парку (Київський зоологічний парк); Кубок м. Києва з вуличного баскетболу (вул. Хрещатик).

24-26 травня - Міжнародний міський турнір з волейболу серед ветеранів (Пуща-Водиця, на базі Центрального військового санаторію, (вул. Гамарніка, 54)).

25 травня - XVI Міжнародний благодійний легкоатлетичний пробіг «Під каштанами» (Майдан Незалежності); Міжнародні змагання з велоспорту на шосе, Відкритий чемпіонат України, Всеукраїнські змагання (вул. Блакитного, 1); Київський відкритий турнір з кікбоксінгу (естрада біля Арки Дружбі народів); Київський ролер-марафон (вул. Хрещатик); «Київ-байк-шоу-2008» спортивно–розважальний захід асоціації байкерів м. Києва та країн Європи (НСК «Олімпійський»); Конкурс для молоді «Безпека руху» (вул. Хрещатик); Урочиста шоу-програма «Молодь за красиву столицю» (вул. Хрещатик); Міський конкурс серед випускників 2008 року «Київський вальс» (Співоче поле Печерського ландшафтного парку); Урочистий святковий концерт з нагоди Дня Києва – 2008 (Майдан Незалежності).