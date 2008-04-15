”Гаррі Поттер” довів Джоан Роулінг до сліз і суду

Британська письменниця-мільярдер Джоан Роулінг мало не розридалася під час дачі свідчень, відповідаючи на питання судді, наскільки дорогий авторові її книжковий герой Гаррі Поттер, повідомляють місцеві ЗМІ.

У понеділок окружний суд Манхеттена в Нью-Йорку приступив до слухань у справі Роулінг, яка звинувачує дрібного американського видавця в штаті Мічіган у порушенні її авторських прав при створенні лінгвістичної енциклопедії Гаррі Поттера. Слухання веде суддя Роберт Паттерсон.

"Ці характери означають так багато для мене... Вони для мене як діти", – почала Роулінг описувати свої відчуття до героїв епопеї про юного чарівника в зв`язку зі спробою порушити її авторські права. Після цих слів письменниця попросила стакан води і сказала, що як британка, не може собі дозволити зліз.

Дрібне видавництво RDR Books, яке вже назвало процес "битвою Давида і Голіафа", має намір відстоювати своє право на випуск енциклопедії Стіва Уандера Арка, вважаючи її самостійним виданням і "дослідницькою роботою".

Енциклопедія "Лексикон Гарі Поттера" заснована на матеріалах фанатів культового героя, розміщених на створеному Арком веб-сайті. Щорічно цей сайт відвідує 25 мільйонів шанувальників Роулінг і створеного нею героя.

"Це повна крадіжка моєї важкої 17-річної праці", – заявила автор бестселера в суді із цього приводу.

Книги Роулінг про школу чарівництва Гоґвортс і юного мага Гаррі Поттера перекладені 65 мовами і продані більш ніж 400-мільйонним тиражем. Тільки прокат екранізації перших п`яти книг про Понтера приніс касову виручку в 4,5 мільярда доларів.

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