Роману Балаяну сьогодні виповнюється 67

Свій день народження український режисер Роман Балаян відсвяткує завершенням чергового етапу виробництва нового фільму «Райські пташки», а нова книга «Роман» із Балаяном» стане подарунком як для іменинника, так і всіх шанувальників його творчості.

Новий фільм Романа Балаяна «Райські пташки» (робоча назва «Обранець»), зйомки якого розпочалися рівно рік тому, тепер пройшов уже монтаж і невдовзі буде презентований критикам та глядачам.

Сценарій стрічки – за романом російського письменника-емігранта Дмитра Савицького «Вальс для К» – написав знаний драматург Рустам Ібраґімбеков (співсценарист картини Владіміра Мотиля «Біле сонце пустелі», фільмів Романа Балаяна «Бережи мене, мій талісмане…», «Філер», «Ніч світла», а також стрічок Нікіти Міхалкова «Урґа. Територія кохання», «Натомлені сонцем», «Сибірський цирульник», «Автостоп»), а головні ролі зіграли Олег Янковський та Оксана Акіньшина.

У фільмі йдеться про ціну людської свободи і вартість правдивого таланту. Події стрічки відбуваються за часів СРСР. Аби правда про тоталітарні порядки не подолала «залізну завісу» – аби на Заході не був надрукований роман письменника, у якому відверто описується зворотній бік «реального соціалізму», КДБ готовий піти на все: шантаж, арешти, вбивства…

– Вихід на екрани нового фільму Романа Балаяна «Райські пташки», видання книги про цього видатного режисера, – значать для мене значно більше, ніж чергова продюсерська перемога, – каже продюсер картини Олег Кохан. – У цих подіях я вбачаю певну правильну спадкоємність, засновану на вдячній увазі поколінь одне до одного.

Багатоілюстроване видання „Роман” із Балаяном” Зінаїди Фурманової стало ще одним подарунком прихильникам творчості режисера до 25-тиріччя знакового кіношедевра Балаяна, що світоглядно вплинув на ціле покоління вітчизняних інтелектуалів – „Польоти уві сні та наяву”, – та до дня народження режисера.

Ця книжка стала ориґінальним авторським дослідженням мистецьких доробків видатного українського кінорежисера Романа Балаяна, переважно періоду творення його фільмів „морального неспокою”: „Польоти уві сні та наяву”, „Бережи мене, мій талісмане”, „Філер”. Монографія українського кінознавця та сценариста Зінаїди Фурманової складається з аналітичних текстів, написаних у різний час, а також із розлогої розмови із самим героєм, який коментує свою творчість, а також розмірковує про час, у яких він творить кіно, і в які ми жили й живемо...

– Фільми Романа Балаяна – це вітчизняне кіно морального неспокою, –підкреслив Володимир Войтенко, головний редактор видавництва Kino-Kоло. – Це саме таке мистецтво, яке має потугу змінювати людські життя, принаймні – впливати на них непроминально. У цих координатах лежать і мої юнацькі стосунки з картиною Балаяна „Польоти уві сні та наяву”. Тож не тільки мав за честь ініціювати видання книжки про майстра, це – особисте.