У Москві помер відомий поет-пісняр, автор ”Комарово” і ”Погода в доме”

У Москві на 85 році життя помер відомий поет-пісняр Михайло Танич.

Як передає ІТАР-ТАСС, він помер у Боткінській лікарні.

М.ТАНИЧ співпрацював з багатьма відомими радянськими композиторами та провідними артистами естради, театру й кіно. Його пісні виконували Клавдія Шульженко, Алла ПУГАЧОВА, Йосип КОБЗОН, Муслім МАГОМАЄВ, Едіта П’ЄХА і багато інших. Серед найпопулярніших його робіт - "Что тебе сказать про Сахалин?", "На дальней станции сойду", "Проводы любви", "Комарово", "Погода в доме".

М.ТАНИЧ народився у Таганрозі. Він був учасником Другої Світової війни.