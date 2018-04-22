Стипендіати Фонду Кучми стають переможцями змагань у Китаї та Австрії

Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» продовжує реалізовувати проект «Обдаровані діти», спрямований на відродження інтелекту нації. Делеговані Фондом «Україна» на міжнародні змагання українські учні не лише заявляють свої знання на світовій арені, а й досягають переконливих перемог.

Днями Леонід Кучма зустрівся із золотими призерами Міжнародного конкурсу юнацької наукової творчості, який відбувся у Пекіні та переможцями Австрійського та Всеукраїнського турнірів юних фізиків. Участь у цих змаганнях учні взяли завдяки фінансовій підтримці Фонду «Україна».

Учні київської гімназії «Академія» Володимир Ляшенко та Василина Петрашенко виявилися найсильнішими у галузі біо- та окотехнологій серед представників з 12-ти країн світу на Міжнародному конкурсі юнацької наукової творчості у Пекіні. Гімназисти повернулися в Україну з тріумфом – вибороли золото. Дякуючи за надану можливість поїхати у Пекін, директор гімназії Петрашенко Світлана Миколаївна, нагадала, що 1 вересня 1999 року Президент України Леонід Кучма особисто відкривав їхній навчальний заклад на околицях Києва в Святошинському районі. «Такий високий старт, у народі гімназію і досі називають президентською, стимулював нас до високих результатів: кожен другий учень гімназії є переможцем або олімпіади, або Малої академії наук; діти пишуть дуже багато наукових робіт, а Володя і Василина – це перші наші ластівки на міжнародному рівні», - розповіла вона.

На Х відкритому Австрійському турнірі юних фізиків, що відбувся у невеличкому містечку Леобен з 10 до 12 квітня 2008 року, команда Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка посіла почесне третє місце. Перш ніж поділитися враженнями від поїздки, ліцеїсти вручили Леонідові Кучмі офіційну подяку організаторів австрійського турніру «за допомогу в розвитку міжнародних наукових змагань» Фонду «Україна». Ліцеїст Олександр Лисюк розповів, що українські команди, як доводить багаторічний досвід, на міжнародних наукових змаганнях у різних країнах Європи займають досить престижні позиції. «Цього року Україна серед семи учасників інтелектуальних перегонів посіла третю сходинку, пропустивши з невеликим відривом вперед Австрію та Росію», - сказав він. «Ці олімпіади дають ще й змогу встановлювати контакти з початкуючими науковцями з-за кордону, що є дуже корисними для нас. Теорія точних наук в Україні, як відомо, розвинена на досить високому рівні. Це визнають й наші суперники на турнірах. Отож в Україні існує потужна теоретична база для подальшого розвитку наук, а у співробітництві з іншими країнами відкриваються ще більші можливості», - зауважив ліцеїст.

Не менше вражень привезли й учні Природничо-наукового ліцею №145. На Всеукраїнському турнірі юних фізиків вони дебютували, проте таки вибороли першість.

Як повідомив, учитель фізики ліцею Олександр Триліс, участь у подібних змаганнях корисна не лише для учнів, а й для вчителів, адже дає можливість перейняти досвід інших колег.

Директор ліцею Микола Левтік подякував Леонідові Кучмі за підтримку фондом «Україна» літньої фізико-математичної школи на базі УМАКО «Сузір’я». За його словами це велика справа, адже там діти розкриваються як особистості. Як повідомив Микола Левтік, влітку вже традиційно там проводяться міжнародні змагання. За його словами, бажання приїхати вже виявили з Санкт-Петербургу та Москви. Директор ліцею запросив і Леоніда Кучму на проведення літніх перегонів у червні.

Підбиваючи підсумки зустрічі Леонід Кучма зазначив, що він радий почути, що ми, українці, можемо змагатися за високі місця у галузі науки. «Найтяжчі роки Україна вже пережила, а далі за рахунок інновацій слід робити нашу країну такою, щоб ми не опинилися на узбіччі», - сказав він.

Леонід Кучма, також звернув увагу на проблему, що стосується недобору провідних навчальних закладів країни на факультети точних наук. «За рахунок чого країні розвиватися? Сподіваюся, психологія зміниться, бо без своїх фізиків, хіміків, математиків країна не має майбутнього», - наголосив він.

Розвиток точних наук: фізики, математики, хімії, інформатики – це єдиний шлях для України зайняти місце під сонцем у сучасному світі, переконаний Леонід Кучма.

Ольга Круціденко