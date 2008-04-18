У вересні Мадонна відправиться у світове турне

Поп-зірка Мадонна вже цього року відправиться у велике світове турне, яке завершиться грандіозним концертом на стадіоні Уемблі в Лондоні.

Співачка, яка в даний момент погоджує останні деталі з організатором туру, дасть перший концерт у вересні, через місяць після свого 50-річного ювілею. Організатори обіцяють підготувати незвичайну хореографічну програму, пише The Mirror.

Останній альбом співачки для компанії Warner Bros., який одержав назву Hard Candy, вийде в Європі 28 квітня. Наступного дня відбудеться північноамериканський реліз. Це буде перша студійна пластинка поп-королеви з моменту виходу Confessions on а Dance Floor у 2005 році. Перед релізом Hard Candy у продажу з`явиться сингл Four Minutes.

Мадонна залишає лейбл Warner Bros., з яким співпрацювала останні 26 років. Співачка заключила десятилітній контракт на рекордну суму в 120 млн. доларів з концертною промоутерською компанією Live Nation Inc. Ця угода вважається безпрецедентною, оскільки Live Nation отримує права на всі проекти Мадонни: від продажів альбомів на DVD до концертних турів і фільмів. Вона стала першою зіркою, що підписала подібний контракт.

Трек Four Minutes співачка записала разом з Джастіном Тімберлейком і продюсером Тімбалендом. Останній альбом Мадонни Confessions on а Dance Floor, що лідирував у американських чартах у 2005 році, згідно даним Billboard.com, тільки у США розійшовся тиражем 1,6 млн. копій.

Зазначимо, що в рамках контракту з Мадонною Live Nation видасть три студійні альбоми співачки, займеться організацією її концертних турів, а також отримає право на використання імені Мадонни. Організоване Live Nation світове турне Мадонни, присвячене виходу альбому Confessions, принесло співачці 194 млн. доларів – рекордну суму для виконавця-жінки.

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