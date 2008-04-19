На Вінниччині заклали парк імені Михайла Грушевського

У селі Сестринівка Козятинського району Вінницької області закладено парк імені першого президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької ОДА, парк закладено на території садиби, де проживав дід першого президента УНР. У парку на площі 3 га буде висаджено 1,5 тис. дерев, в тому числі кілька сортів дуба, липа, калина, бузок, сосна, туя, самшит, платан, клен, береза, ялівець.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році в селі Сестринівка Козятинського району Вінницької області відкрито музей першого президента УНР (1917-1918 роки) Михайла Грушевського. Музей Михайла Грушевського в селі Сестринівка занесений до переліку культурно-історичних пам`ятників України і перебуває під охороною держави.