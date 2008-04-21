У Вінниці відкрили ”Льодовий клуб”

У Вінниці відкрився спортивно-розважальний льодовий комплекс "Льодовий клуб".

Як передає кореспондент УНІАН, клуб розмітився у Центральному парку ім.Горького загальною площею катка 1500 кв. м. Клуб вміщує 382 глядацьких місця та 200 – для катання на ковзанах. Спортивно-розважальний льодовий комплекс працюватиме щоденно з 8 до 23 години, вартість дитячого квитка на 1 годину катання становитиме 20-30 грн., дорослого – 30-40 грн. (включаючи прокат ковзанів). За словами керівництва клубу, вартість однієї години розваг залежатиме від дня відвідування (будній чи вихідний).

Крім того, у "Льодовому клубі" будуть відбуватися спортивні заходи. Вже сьогодні проводиться набір у групи хокею та фігурного катання. "Навчання проводитимуть професійні інструктори, фігуристи та спортсмени міжнародного рівня", - запевняють керівники клубу. Також тут будуть відбуватися професійні тренування хокеїстів та фігуристів. Тренування та навчання відбуватимуться з 8 до 10 години ранку. Крім того, у клубі найближчим часом відкриється кафе для відвідувачів.

Інвестором будівництва спортивно-розважальний льодовий комплекс "Льодовий клуб" виступила компанія "Галактика відпочинку". Загалом у проект було інвестовано понад 12 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року виконавчий комітет Вінницької міської ради визнав ТОВ "Галактика розваг" (Вінниця) переможцем конкурсу на право оренди спортивної арени площею 0,21 га під льодовий каток в Центральному міському парку культури й відпочинку імені М.Горького.