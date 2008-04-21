В Івано-Франківській області згоріла церква УГКЦ
09:27, 21 квітня 2008Культура
1 0
Дзвіниця побудована в 50-х роках ХХ століття
У с.Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області в дерев`яній дзвіниці, що була облаштована, під церкву виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, п`ять відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
Дзвіниця побудована в 50-х роках ХХ століття, належала Українській греко-католицькій церкві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter