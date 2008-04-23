Сьогодні всесвітній день книги та авторського права

Сьогодні більше 100 країн світу візьмуть участь у проголошеному ЮНЕСКО всесвітньому дні книги та авторського права, який цього року відзначається в 13-й раз. Видавництва, книжкові магазини, бібліотеки, школи, культурні центри та об`єднання авторів всюди в світі готуються до святкування цього всесвітнього дня, покликаного привернути увагу громадськості до важливості книги в сучасному суспільстві.

Як повідомляє ЮНЕСКО, у 2008 році, який оголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком мов, ЮНЕСКО має намір особливо підкреслити мовні масштаби видавничої діяльності. "Якщо у тієї або іншої мови немає доступу до видавничої сфери, він і ті, хто на нім говорять, виявляються значною мірою виключеними з інтелектуального життя і економічної діяльності суспільства", – заявив генеральний директор ЮНЕСКО Коїтіро Мацуура в своєму посланні з нагоди Усесвітнього дня книги та авторського права. "У цьому контексті, – додав він, – відчувається насущна необхідність забезпечити ширший доступ мов у сферу видавничої діяльності в цілях заохочення обміну книгами і видавничими матеріалами".

Сьогодні Амстердам прийме естафету всесвітньої столиці книги від Боготи. Ця ініціатива була запропонована ЮНЕСКО в 2001 році. Таким чином, Амстердам з нагоди цієї події протягом року організовує заходи міжнародного масштабу, включаючи конференції з авторського права, наукових видань з міжкультурних аспектів літературної творчості і з дитячих книг, передбачені також відкриття нових бібліотек і культурних центрів, проведення семінарів, мистецьких і святкових заходів, серед яких маскарадний хід на тему літературних героїв книг для дітей і підлітків.

До цього Всесвітніми столицями книги були: Мадрид, Олександрія, Нью-Делі, Антверпен, Монреаль, Турін і Богота. У 2009 році прийме естафету Бейрут. У відбірковий комітет входять представники Міжнародного союзу видавців (UIE), Міжнародної федерації книгопродавців (IBF), Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) і ЮНЕСКО.

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