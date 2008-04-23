Скрипка пройде по Києву парадом вишиванок

3 травня міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій» на чолі з Олегом Скрипкою запрошують всіх охочих залучитися до Маївок і взяти участь у Параді вишиванок.

Хода у вишиванках почнеться о 12:00 від Андріївської церкви. Учасники параду пройдуть по Андріївському узвозі, обійдуть Борічів Тік, вийдуть на Поштову площу і пройдуть по вулиці Сагайдачного до Контрактової площі, де біля пам`ятника Григорію Сковороді розпочнуться народні гуляння з музикантами і танцями.

За задумом організаторів, перший Парад вишиванок у Києві дасть хорошу можливість продемонструвати свою неповторну майстерність, обмінятися думками про особливості узорів з різних куточків країни або ж просто обмінятися зв`язками, де і в кого краще замовити ексклюзив.

Головний натхненник «Країни мрій» Олег Скрипка вважає, що вишиванки дуже покращують ауру людини.

«Але якщо подивитися під практичною, приземленою точкою зору, то вишиванка за своім кроєм, та ще і з природних тканин, дуже корисна для тіла, а тому і для здоров`я взагалі», – додав він.

24.ua