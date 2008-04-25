Сьогодні православні відзначають Страсну П`ятницю
11:16, 25 квітня 2008Культура
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Найскорботніший день церковного календаря
Велика П`ятниця - найскорботніший день церковного календаря, коли згадують хресні страждання й смерть Спасителя. Цього дня пост особливо суворий: не можна їсти нічого, крім води та хліба.
Відповідно до давньоруської традиції у Велику П`ятницю в церквах поклоняються плащаниці. Це триває два дні до пізнього вечора суботи, і за кілька хвилин до великодньої хресної ходи її вносять назад у вівтар.
На утрені Великої П`ятниці читають 12 уривків з Євангелія, які оповідають про страждання Ісуса. Під час цього богослужіння віряни тримають у руках запалені свічки, які символізують велич Спасителя під час страждань.
Цього трагічного дня літургії не буває, але о третій годині дня відбувається вечерня.
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