Сьогодні православні відзначають Страсну П`ятницю

Велика П`ятниця - найскорботніший день церковного календаря, коли згадують хресні страждання й смерть Спасителя. Цього дня пост особливо суворий: не можна їсти нічого, крім води та хліба.

Відповідно до давньоруської традиції у Велику П`ятницю в церквах поклоняються плащаниці. Це триває два дні до пізнього вечора суботи, і за кілька хвилин до великодньої хресної ходи її вносять назад у вівтар.

На утрені Великої П`ятниці читають 12 уривків з Євангелія, які оповідають про страждання Ісуса. Під час цього богослужіння віряни тримають у руках запалені свічки, які символізують велич Спасителя під час страждань.

Цього трагічного дня літургії не буває, але о третій годині дня відбувається вечерня.

ICTV