Останні пальми або кілька есе про Олега Тістола

Київ, 24 квітня 2008 року – галерея «Колекція» презентує найновіший проект лідера українського концептуалізму Олега Тістола. Проект «Ю.Бе.Ка» презентує ще не бачені, і можливо, останні пальми славнозвісного митця, не лише живописні, а й виконані італійським чудо-маркером.

Пошуковий сервер присвячує імені «Олег Тістол» 2 610 посилань. Серед них – інтерв’ю, назви найвідоміших галерей та колекцій, і посилання на аукціон Philips de Pury, власники якого щойно придбали 4 роботи з «пальмової» серії митця. Саме тому, перша версія цього релізу до відкриття виставки мала об’єм 5 сторінок 8 кеглем. Але багато – ще не означає змістовно, тому ми запросили до бесіди художника Миколу Маценка, бо хто ж змалює художника, краще ніж інший художник, крім того давній друг? Ось так надиктувались одразу кілька відвертих есе.

Олег Тістол – революціонер «…Тистол с юных лет демонстрировал свою неординарность, независимость. Организовал в общежитие художественной школы восстание. Там был телевизор в фойе – еще черно-белый, и когда что-то интересное шло, все собирались, приносили скамеечки и смотрели. Но строго до 11часов. Потом отбой. И вот однажды – то ли фильм еще не закончился, то ли передача продолжалась... Одним словом телевизор нам выключили. Олег, берет том Ленина, работа «Марксизм и восстание» и строго по ней организовывает восстание. Первым делом надо захватить телеграф, мосты (мосты – это лестничные клетки), телеграф – телефон соответственно. Кому-то заматывают голову рубашкой (что бы не узнали), и человек с ножом вбегает в фойе и перерезает телефонный провод. Потом закрываются на ключ две двери, которые на лестницу, а замки заливаются гипсом. Все свобода! Три этажа общаги гуляют всю ночь – слушает громко музыку, танцуют и так далее. Скандал. Потом естественно стукачи доложили кому надо, но тогда обошлось. То есть Тистола уволили, конечно, но одним приказом уволили, а вторым восстановили. Спасибо директору – Музыка Александр Федорович. Наверное, это восстание уже его характеризует. Сколько Олегу было… 15, может 16…»

Олег Тістол – стратег

«…Тистол стратег – он сам об этом говорит. Он четко понимает куда идет, конечную цель. То есть он знает первые и вторые шаги, а пятые, седьмые может не знать. Пока. Но главное он знает конечный пункт, поэтому он и большой художник. Профессионалов, ремесленников много, а художников мало…»

Олег Тістол і Шевченко

«…В детстве, глядя на портрет Шевченко «в рушниках», он мечтал, чтобы вот так же в каждой хате повиснуть, как Шевченко. Амбиции у него серьезные. Осознает все величие своей персоны. Он понимает, что пока широкие народные массы этого оценить не могут. Но они дойдут. И он дойдет – до своего портрета в рушниках. А если серьезно, он очень украинский художник. Он понимает свою, персональную ответственность за судьбу этой страны, этого народа, за его культуру. Он плоть от плоти эта страна…»

Картини з пальмової серії, виконані технікою масляного живопису, ексклюзивно є тільки у «Колекції» і у Віктора Пінчука, який придбав їх до виставки Reflection. Ціни на великі роботи Тістола від 12 000 у о.

До відкриття виставки видано каталог; а сама виставка триватиме до 30 травня.

Галерея «Колекція» входить у 5-ку кращих галерей України й представляє топ-10 найкращих художників України.

Виставковий зал обладнано системою професійного галерейного освітлення, а також спеціальними стендами, що за необхідності утричі збільшують площу експозиції. Обсяг інвестицій у «Колекцію» оцінюється приблизно у півмільйона доларів США.

Марія Крупніченко