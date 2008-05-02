Тіна Тернер повертається на сцену

Ветеран американської естради Тіна Тернер поділилася планами щодо своїх гастролей по США, не дивлячись на те, що вісім років тому оголосила про закінчення концертної кар`єри.

Про те, що її концертне турне, можливо, стартує в жовтні 2008 року, 68-річна співачка розповіла телеведучій Опрі Уінфрі.

Квитки на її виступи поступлять у продаж 12 травня.

У 2000 році Тернер відіграла свій прощальний – на той момент – концерт, тоді її представник сказав, що вона вирішила залишити сцену, тому що "хоче піти на вершині популярності".

Своє сходження до вершини успіху вона почала в 1960 році. Simply The Best – одна з найвідоміших її пісень, стала супер-хітом.

У активі Тіни Тернер – вісім престижних музичних нагород "Греммі", її пластинки з успіхом продавалися по обидві сторони Атлантики, а журнал Rolling Stone включив співачку в список "Найбільших виконавців всіх часів".

Про її непросте сімейне життя – вона була заміжньою за легендою соул Айком Тернером – був знятий фільм.

Колишній чоловік співачки помер у кінці 2007 року від передозування кокаїном.

Бі-Бі-Сі