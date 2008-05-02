Тіна Тернер повертається на сцену
Про це співачка розповіла Опрі Уінфрі
Ветеран американської естради Тіна Тернер поділилася планами щодо своїх гастролей по США, не дивлячись на те, що вісім років тому оголосила про закінчення концертної кар`єри.
Про те, що її концертне турне, можливо, стартує в жовтні 2008 року, 68-річна співачка розповіла телеведучій Опрі Уінфрі.
Квитки на її виступи поступлять у продаж 12 травня.
У 2000 році Тернер відіграла свій прощальний – на той момент – концерт, тоді її представник сказав, що вона вирішила залишити сцену, тому що "хоче піти на вершині популярності".
Своє сходження до вершини успіху вона почала в 1960 році. Simply The Best – одна з найвідоміших її пісень, стала супер-хітом.
У активі Тіни Тернер – вісім престижних музичних нагород "Греммі", її пластинки з успіхом продавалися по обидві сторони Атлантики, а журнал Rolling Stone включив співачку в список "Найбільших виконавців всіх часів".
Про її непросте сімейне життя – вона була заміжньою за легендою соул Айком Тернером – був знятий фільм.
Колишній чоловік співачки помер у кінці 2007 року від передозування кокаїном.