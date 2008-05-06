Після свят у Львові знову взялися за Степана Бандеру
09:32, 06 травня 2008Культура
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Будівельники приступили др спорудження пам’ятника
Після Великодніх свят будівельники приступили до виконання другого етапу робіт із спорудження пам’ятника Степанові Бандері у м. Львові. Зараз замощується площа, встановлюється освітлення та проводиться замонолічення 30-метрової стели.
Замовником на виконання робіт виступає управління капітального будівництва Львівської ОДА. Виконує роботи ПП "Ренесанс". Цього року також заплановано завершити монтаж металоконструкцій. На спорудження пам’ятника з обласного бюджету цьогоріч виділено два мільйони гривень. Усього ж для завершення потрібно 6 млн.грн., - зазначив заступник начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА Володимир Карп’як.
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