Вєрка Сердючка одержала 5-кілограмове серце (фото)

Через рік нагорода знайшла героя! Вєрка Сердючка одержала з Фінляндії цінну нагороду – Press Award Eurovision Song Contest. Це приз журналістських симпатій на Євробаченні-2007.

Зазвичай під час конкурсу преса складає свої рейтинги. За їхніми результатами найяскравіші і цікавіші артисти одержують цю нагороду.

«На ,Євробачення-2007 у нас пройшли просто рекордні прес-конференції, Вєрка Сердючка зібрала 490 камер! – розповідає директор театру Данилка Ігор Клінков. – Кожну програму про Євробачення на ВВС починали з показу української конкурсантки».

Нагороду доставили посилкою через рік після закінчення конкурсу. Вона зроблена у вигляді 5-киллограмового біло-синього серця на підставці заввишки 30 сантиметрів.