Картина Моне пішла з молотка за 42 мільйони доларів (фото)

Рання робота Клода Моне "Залізничний міст у Аржантії" (Le Pont du chemin de fer а Argenteuil) була продана на аукціоні Christie`s за рекордну суму 41,4 мільйона доларів, повідомляє AFP. Торги "Мистецтво імпресіонізму і модернізму" відбулися в Нью-Йорку у вівторок увечері.

Спочатку лот був оцінений в 35 мільйонів доларів, проте анонімний покупець, погодившись заплатити за полотно майже на сім мільйонів більше, обійшов усіх конкурентів. Раніше найбільша сума, заплачена за роботу Моне, складала 36,5 мільйона доларів. За таку суму на торгах Sotheby’s у червні 2007 року було продано "Латаття" 1904 року.

"Залізничний міст в Аржантії" був написаний в 1873 році, у період, коли Моне жив у північно-західному передмісті Парижа Аржантії, і зображає міст через Сену недалеко від будинку художника. Аржантії присвячені декілька робіт Моне початку 1870-х років.

Окрім Моне, за рекордні суми на минулих у Нью-Йорку торгах були також продані роботи Огюста Родена, Альберто Джакометті, Хоана Міро та Анрі Матісса. Бронзова скульптура Родена "Єва. Велика модель", що зображає жінку, яка закрила руками обличчя, пішла за 18,9 мільйонів доларів, що побило попередній рекорд вартості робіт скульптора. Бронзова скульптура Джакометті "Велика жінка, яка стоїть", продана за 27,4 мільйона доларів, стала другим за ціною лотом торгів. У 1960 році Джакометті створив серію з чотирьох бронзових скульптур під однією назвою. На торги була виставлена фігура "номер два", майже триметрової висоти.

Картина Міро "Ніжність зірок" (1938 рік) була продана за 17 мільйонів доларів, а "Портрет у блакитному манто" Анрі Матісса (1935 рік), на якому зображена муза художника Лідія Делекторська, пішов за 22,4 мільйона доларів, ставши третім за ціною лотом торгів.

Тим часом 14 з 58 лотів, серед яких були роботи того ж Моне, а також Пікассо, Ван Гога, Гогена, Ренуара і Матісса, так і не знайшли покупця. Експерти пояснюють це тим, що ці лоти були або переоцінені, або були другорядними роботами першокласних художників.

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