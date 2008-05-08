Тіна Кароль таємно вийшла заміж (фото)
Співачка готується до святкування
На початку січня був зареєстрований шлюб співачки Тіни Кароль, за інформацією газети "Факти", з її продюсером Євгеном Огіром.
Як стало відомо з достовірних джерел УНІАН, зараз команда співачки Тіни Кароль активно готується до її весілля. Ходять чутки, ніби співачка готує пишне закрите святкування.
|Тіна Кароль зі своїм чоловіком та продюсером Євгеном Огіром
До церемонії та банкету команда Тіни Кароль готується в атмосфері строгої секретності. Проте, вдалося дізнатися, що замовлений найреспектабельніший ресторан Києва. А в одному зі столичних весільних бутиків для нареченої готується декілька варіантів весільного плаття.
Коли саме відбудеться торжество, поки не відомо. З чуток, воно заплановане на середину червня.
У одному з РАГСів Києва неофіційно підтвердили, що таки прийняли заяву громадянки України Тіни Кароль, але ще в грудні минулого року. І на початку січня, після новорічних свят, був зареєстрований шлюб Тіни Кароль.