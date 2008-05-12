У Львові вшанували пам’ять Ігоря Білозіра й дорікнули Оксані Білозір

У Львові представники Української республіканської партії Лук’яненка поклали квіти до Хреста в терновому вінку на місці побиття до смерті російськими шовіністами Ігоря Білозіра, що біля будинку Львівської обласної прокуратури. Так вони вшанували 8 роковини цієї сумної та трагічної події.

Зі слів депутата Львівської обласної ради, голови УРПЛ Ростислава Новоженеця, виступаючі на мітингу-реквіумі наголосили на тому, що вбивство Ігоря Білозіра було політичним – з національною ознакою.

Також Ростислав Новоженець висловив міркування про те, що за цих вісім років русифікацію Львова смерть Ігоря Білозіра не зупинила. Міська та обласна влади досі не переймаються проблемою того, що Львів галопуючими темпами денаціоналізується.

«Міському голові Львова Садовому байдуже, що в місті досі немає пам’ятника Ігорю Білозіру, на його честь не названо вулицю, відсутній гідний надгробок на могилі цього великого українця. Такого ж докору заслуговує й колишня дружина Ігоря – Оксана Білозір. Вона кинула пам’ять про Ігоря Білозіра, що її вивів своєю унікальною творчістю в люди, напризволяще», – наголосив Ростислав Новоженець.

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