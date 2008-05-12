Яворівський закликає захистити книгарню “Сяйво”

Голова спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ закликає захистити книгарню письменників “Сяйво” від зазіхань київських можновладців.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Він заявив, що вже протягом декількох років приміщення книгарні намагаються привласнити і перепрофілювати, практично знищивши її. У цих намаганнях В.ЯВОРІВСЬКИЙ звинувачує людей, близьких до нинішнього керівництва Києва, зокрема до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. “Це дуже ласий шматок для можновладців”, – сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ. Він підкреслив, що у разі знищення “Сяйва” можна буде говорити, що “культуру з Хрещатика виселено”.

Керівник СПУ нагадав, що кількість книгарень в Україні катастрофічно низька порівняно з іншими країнами. Зокрема, в Польщі, яка є меншою за Україну, їх кількість становить приблизно 3 тисячі, тоді як в Україні книгарень налічується близько 400. За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, більшість з них, на жаль, зникає саме таким чином, як книгарня “Сяйво”. У зв’язку з чим, як повідомив голова СПУ, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вже звернулася до Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із закликом розслідувати “усі маніпуляції, які відбуваються довкола книгарні “Сяйво”. Разом з тим, В.ЯВОРІВСЬКИЙ також закликав й міністерство внутрішніх справ розслідувати цю справу.