У США помер художник Роберт Раушенберг

Один з видних представників післявоєнного американського мистецтва, художник, фотограф, дизайнер і перформансист Роберт Раушенберг помер у віці 82 роки в штаті Флорида. Про його смерть повідомила газета The New York Times.

Раушенберг, уродженець Техасу, був одним з піонерів нових течій, що прийшли на зміну абстрактному експресіонізму, – поп-арту, концептуалізму, процесуальному мистецтву. Він прославився своїми експериментами із змішаною технікою: так, одна з його відомих робіт, "Каньйон", представляв з себе чучело білоголового орла, прикріпленого до полотна, а об`єкт "Ліжко" складався з пледа, простині та подушки, вимазаних червоною фарбою і обрамлених у раму.

Він багато співпрацював із представниками інших напрямів у мистецтві, зокрема з композитором Джоном Кейджем і хореографом Мерсом Каннінгемом

У числі його нагород були Гран-прі Венеціанської Бієннале і премія "Греммі". Роботи Раушенберга зберігаються у всіх потужних зібраннях сучасного мистецтва світу.

Lenta.ru