У США помер художник Роберт Раушенберг
На 82-му році життя
|Роберт Раушенберг
Раушенберг, уродженець Техасу, був одним з піонерів нових течій, що прийшли на зміну абстрактному експресіонізму, – поп-арту, концептуалізму, процесуальному мистецтву. Він прославився своїми експериментами із змішаною технікою: так, одна з його відомих робіт, "Каньйон", представляв з себе чучело білоголового орла, прикріпленого до полотна, а об`єкт "Ліжко" складався з пледа, простині та подушки, вимазаних червоною фарбою і обрамлених у раму.
Він багато співпрацював із представниками інших напрямів у мистецтві, зокрема з композитором Джоном Кейджем і хореографом Мерсом Каннінгемом
У числі його нагород були Гран-прі Венеціанської Бієннале і премія "Греммі". Роботи Раушенберга зберігаються у всіх потужних зібраннях сучасного мистецтва світу.