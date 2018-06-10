Закарпаття презентувало свої природні дива (фоторепортаж)

Цими вихідними Закарпаття презентувало свої природні дива, які беруть участь у всеукраїнській акції "7 природних чудес України". В обласному конкурсі серед 180 представлених природних об’єктів найбільшу підтримку місцевих жителів і експертів отримали озеро Синевир і Долина нарцисів.

На території Закарпаття розташоване 32 озера, але найпривабливішим і найчарівнішим вважається Синевир, яке одночасно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України.

Існує легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на тому місці, де за наказом вельможі було вбито її коханого – простого верховинського пастуха Вира. Вирізьблені з червоного дерева фігурки двох закоханих (які важать 30 тон!) мріють на протилежному озері як символ невмирущого кохання. В центрі озера розташований острів, з ним пов’язана друга назва озера – Морське око. Якщо зверху дивитися на озеро, то воно дійсно нагадує око з острівцем-зіницею посередині.

Поблизу м. Хуст в урочищі Кіреші розкинулася Долина нарцисів. Це єдине місце в СНД, де зустрічаються природні зарості нарциса вузьколистого. Подібні, але менші за площею, зарості можна побачити ще в Альпах, Румунії та деяких Балканських країнах. Долина займає площу 256,5 гектарів і входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Найкраще приїздити сюди у середині травня, коли цвітуть нарциси, адже незвичайний біло-жовтий килим з нарцисів можна побачити протягом невеличкого періоду - двох-трьох тижнів.

- Закарпаття виявилося розумнішим за решту областей: ми тільки розгортаємо акцію, а вони вже для себе визначилися, - розповідає ініціатор акції “7 природних чудес України” Микола Томенко. - Я думаю, це їм допоможе, коли розпочнеться голосування. Інтуїція політика мені підказує, що Синевир попаде в 21 об’єкт.

Анна Ященко