«Великі Українці»: Ярослав Мудрий обійшов Бандеру

У проекті «Великі Українці» на телеканалі «Інтер» переміг князь Ярослав Мудрий.

Фінальна передача проекту завершилася в ніч з п`ятниці на суботу.

За Ярослава Мудрого проголосували понад 648 тис. українців або 40% голосів. Друге місце посів хірург Микола Амосов, якого підтримали 322 тис. громадян України. Третє місце в лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степана Бандери, який дістав підтримку 261 тис. голосів.

Четверте місце зайняв поет Тарас Шевченко (150 тис. голосів), п`яте - гетьман Богдан Хмельницький (64 тис. голосів), шосте місце в футболіста і тренера Валерія Лобановського (51 тис. голосів), сьоме місце - у В’ячеслава Чорновіла (42 тис. голосів).

Замикають десятку «Великих Українців» філософ Григорій Сковорода, поетеса Леся Українка і письменник Іван Франко.

Впродовж усієї програми участь в голосуванні взяли близько 2,5 млн. жителів України, що, за словами ведучого проекту Савіка ШУСТЕРА, є європейським рекордом.

* * * Ярослав Мудрий (бл. 978 - 1054) - великий князь Київський. З 987 року по 1010 рік Ростовський князь, Новгородський князь з 1010 року по 1034 рік, великий князь Київський з 1016 року (з перервою в 1018-1019) по 1054 рік, але до Києва переїздить з двором тільки після смерті брата Мстислава Володимировича (1036 рік).

У 1036 році він здобув перемогу над печенігами і цим звільнив Русь від їх набігів. На згадку про перемогу над печенігами князь заклав знаменитий собор Святої Софії в Києві, для розпису храму були викликані художники з Константинополя.

Княження Ярослава Мудрого тривало 37 років. Останні роки життя Ярослав провів у Вишгороді. При Ярославі Мудрому Київ часто порівнювали за красою з Константинополем. При Ярославі виникли перші на Русі монастирі, бібліотеки і школи.

Помер Ярослав Мудрий 20 лютого 1054 року у Вишгороді на руках сина Всеволода, переживши на чотири роки свою дружину і на два роки старшого сина Володимира.

Похований Ярослав у Софійському соборі в Києві. Саркофаг Ярослава і досі стоїть у соборі св. Софії.

Зріст князя був 172-175 см. Відомо, що він був кульгавим: за однією з версій - від народження, за іншою - внаслідок поранення в битві.