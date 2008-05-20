В Українському Домі сліпим показали фотографії

Спеціальна техніка візуалізації зображення через дотик і голосовий опис поширена у світі. В Україні вперше її використав французький фотограф українського походження Юрій Білик.

Таку методу використовують у Луврі. Кожну фотографію супроводжують тактильним зображенням і коментарем, який описує її деталі. Зі своїх кількох тисяч світлин фотограф вибрав лише тридцять. Більшість із Гуцульщини. Звідти походять його батьки.

Проект “Доторкнутися і побачити” підхопили українські меценати, і виставку планують повозити Україною. Світлини озвучували відомі люди: Богдан Бенюк, Оксана Білозір, Олег Скрипка, Катерина Ющенко.

ICTV