Коло стипендіатів Кучми поповнилося знавцями української мови

Коло стипендіатів Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» поповнилося знавцями української мови, переможцями Восьмого міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика серед учнівської та студентської молоді.

Гранти від Фонду «Україна» розміром у 6 тис. гривень отримали п’ять призерів 1-го місця конкурсу ім. Петра Яцика під час урочистого нагородження переможців, що відбулося 15 травня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Серед стипендіатів Фонду «Україна»: Вікторія Назарук (Національний університет «Острозька академія»), Олександра Андрійчук (Житомирський державний університет імені Івана Франка), Ірина Блажчук (Вінницький коледж Національного університету харчових технологій), Оксана Кунанець (Бродівський педагогічний коледж імені М. Шашкевича) та Анастасія Кабашня (Таращанський агротехнічний коледж).

Усі призери конкурсу отримали від Фонду «Україна» бібліотечку книжок, серед яких особливої уваги потребуює книга сучасного українського літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука «Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли» та розкішне видання «Кобзаря». Ще під час проведення двох етапів конкурсу Фонд «Україна» надав усім учасникам книги Леоніда Кучми «Україна – не Росія».

Як повідомила завідуюча Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти міністерства освіти і науки України Марія Оніщенко, щороку студенти активно беруть участь у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика. За її словами, цього року у першому етапі змагань взяло участь близько 18-ти тисяч школярів, студентів та курсантів. Приємно відзначити, що на загальнонаціональний етап виходять не лише дівчата, а й хлопці, - сказала вона.

Також Марія Оніщенко подякувала Президентському фонду Леоніда Кучми «Україна» за увагу до конкурсу, зауваживши, що «таких високих премій ще не було».

Переможниця конкурсу, а відтепер стипендіатка Фонду «Україна», Вікторія Назарук бере участь у конкурсі від його заснування, проте знаковим для неї став аж восьмий конкурс. Вікторія – філолог у третьому поколінні, тож батькам дівчина нарешті довела свій високий потенціал.

Грант від Фонду «Україна» допоможе Вікторії реалізувати власний проект. За її словами, проект полягає у створенні науково-популярного україномовного веб-сайту, присвяченого філологічним та технічним аспектам української науки. Такий інформаційний ресурс, переконана Вікторія, стане у нагоді студентам для написання наукових робіт. «Веб-сайт являтиме зібрання україномовних книг у електронному варіанті, статті українських науковців, водночас даватиме поштовх для розвитку молодих науковців, які хочуть публікуватися, брати участь у різноманітних веб-конференціях», - повідомила вона. За словами Вікторії, нині над проектом працює очолена нею філологічна секція наукового товариства «Острозької академії».

Ірина Блажчук бере участь у конкурсі з сьомого класу. Попри те, що вчиться на економічному факультеті Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, стверджує, що мова – це основне захоплення у її житті. Студентка постійно бере участь у конкурсах не за фахом, минулого року вона виборола 2-ге місце на обласній олімпіаді з української мови. Ірина переконана, що переможцем конкурсу ім. Петра Яцика може стати лише той, хто відчуває рідну мову серцем. «Брати участь у конкурсі імені Петра Яцика це велика честь, адже завдяки цьому ми прославляємо рідну мову, ми розуміємо її значимі функції у суспільстві», - сказала вона, додавши: «жоден народ не може існувати без мови».

Для Олександри Андрійчук, ще однієї цьогорічної призерки 1-го місця, перемога у конкурсі ім. Петра Яцика в одинадцятому класі дала можливість вступити на державне замовлення Житомирського державного університету імені Івана Франка. Проте навіть студенткою Олександра щороку підтверджує високий рівень знань рідної мови.