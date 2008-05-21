Скандальний модельєр Роберто П`яцца продемонстрував нову колекцію

П`яцца продемонстрував нову колекцію haute couture у своєму рідному Буенос-Айресі. Цього разу він забажав підняти кожну жінку до статусу богині.

Поверненням у вісімдесяті назвали критики нову колекцію аргентинського дизайнера Роберто П`яцци. Сам же модельєр мав дещо іншу мету. Колекція називається “Богиня” й модельєр каже, що створював її під девізом: “Убрання богинь – для кожної жінки”.

Роберто П`яцца, модельєр: "Це – синтез дизайну, який дає змогу змішувати в одній колекції шоу та одяг так, аби жінка, побачивши його, сказала: “Я готова померти за цей одяг! Я хочу його, бо в ньому я почуваюся богинею!”.

Вбрання haute couture пошиті з вишуканих тканин: тафти, шовку, шифону, муслину й парчі, які традиційно вважалися матеріалами для одягу знаті. Блискітки та примхливі зачіски доповнювали імідж моделей, які демонстрували новинки від П`яцци.

Він – найвідоміших серед аргентинських дизайнерів, який за свою довгу кар‘єру уславився скандальним смаком. У світі модного бізнесу П`яцца працює ось уже 33 роки. Свою цьогорічну колекцію він назвав “симпатичнішою” за попередні. Ідеї для створення цього одягу модельєр запозичив із легенд різних часів та народів. Найбільше його надихали образи давньоримських богинь Венери та Мінерви.

"Факти", ICTV.Фото Reuters