Дніпропетровськом ходить музичний трамвай, де грають джазову музику

У дніпропетровському трамваї залунав джаз. Такий подарунок поціновувачам якісної музики зробили організатори першого Міжнародного джазового фестивалю, який днями відбудеться у місті.

Проїзд у джазовому трамваї у дні проведення заходу вирішили зробити безкоштовним. Подібна вигадка сподобалась і самим музикантам, адже жодному з них ще не доводилося грати у громадському транспорті. Джазовий оркестр не залишив байдужим і пасажирів, тим паче, що під час поїздки вони мали можливість замовляти улюблені мелодії.

Організатори обіцяють: подібний музичний супровід у громадському транспорті влаштовуватимуть щомісяця, аби розвіяти буденність дніпропетровців.

ICTV