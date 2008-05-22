Ющенко вклонився Шевченку

З нагоди 147-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка Президент України Віктор Ющенко в Києві поклав квіти до пам`ятника Великому Кобзареві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у церемонії покладання квітів також взяли участь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, представники громадських організацій, діячі культури та мистецтва.