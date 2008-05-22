На Львівщині представили унікальний ювелірний шедевр

09:54, 22 травня 2008
Культура
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Відтворили корону короля Данила Галицького

1253-го року Папа Римський нагородив нею князя. Однак подарунок було втрачено.

Нову реліквію виготовлено з золота. На ній – понад 700 каратів дорогоцінних каменів – діамантів, топазів, аметистів. Львівські ювеліри відтворили її із печатки князя Юрія Першого, на якій корону видно повністю.

Вагу шедевру та його вартість не розголошують. У Золочівському замку посилено охорону. Сам виріб на оглядини відвідувачів виставлять за кілька тижнів.

ICTV

 

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