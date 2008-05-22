ВВС назвала Ані Лорак фаворитом ”Євробачення”

Слухачі з 43 країн, опитані "Бі-бі-сі", назвали фаворитами пісенного конкурсу "Євробачення" цього року Шарлотт Піреллі з Швеції і українську співачку Ані Лорак.

На прохання "Бі-бі-сі" 43 телеглядачі, по одному з кожної країн-учасниць "Євробачення", подивилися відеокліпи всіх пісень, виставлених на конкурс цього року, і вибрали свою десятку кращих.

Більше всього їм сподобалася шведська блондинка Шарлотт Піреллі з композицією "Hero".

Услід за нею йде українка Ані Лорак, для якої Філіп Кіркоров написав пісню з "убивчим", за оцінкою музичного оглядача "Бі-бі-сі" Майкла Осборна, приспівом.

Діма Білан, що представляє на конкурсі Росію, у цьому рейтингу глядацьких симпатій займає п`яте місце услід за Швейцарією та Сербією. У його шоу беруть участь олімпійський чемпіон з фігурного катання Євгеній Плющенко та угорський скрипаль Едвін Мартон.

Нагадаємо, за наслідками голосування телеглядачів після першого півфіналу конкурсу "Євробачення", що відбувся 20 травня в Сербії, у фінал потрапили Греція, Румунія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Росія, Ізраїль, Азербайджан, Вірменія, Польща і Норвегія.

Другий півфінал конкурсу пройде 22 травня. Фінал же відбудеться 24 травня.

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