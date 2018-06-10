Анжеліка Рудницька відмовила бельгійській принцесі

Цього року виставка унікальних робіт від Анжеліки Рудницької «Український Всесвіт» двічі виставлялася в Угорщині та Франції. І ось настав час Бельгії. Приймаюча сторона (виставковий центр «Сен-Жері», який розташований в самому центрі Брюсселя в оригінальному будинку 1881 року спорудження) запропонувала для виставки іншу назву: «Анжеліка Рудницька: Україна. Етно-модерн».

На їх думку, Анжеліка – яскравий приклад сучасного європейського етно-модерна, інтерес до якого в Європі дуже великий, а самого етно-модерна там дуже мало. Виставка проходить за підтримки Українського посольства в Королівстві Бельгії, Фонду відродження культурного середовища і Міжнародних авіаліній України.

Ця виставка, яка відкрилася кілька днів тому, вже має серйозний резонанс.

«Бельгійська принцеса Елізабет, – розповідає Анжеліка Рудницька, – зацікавилася моїми роботами і хотіла хоч би на один день (передбачалося, що це буде 15 травня) виставити мої роботи у себе в палаці в рамках особливого брюссельського фестивалю. Але, на жаль, у мене жорсткий контракт з дирекцією «Сен-Жері», і я мусила відмовити принцесі. Сподіваюся, вона на мене не образиться і запросить мою виставку до себе в палац абияк іншим разом».

Посол України в Королівстві Бельгія Ярослав Коваль на відкритті персональної виставки «Анжеліка Рудницька: Україна. Етно-модерн» наголосив важливість активізації українсько-бельгійських культурних контактів і акцентував увагу на необхідності не тільки політичної та економічної, а й культурної інтеграції України в Євросоюз.

«У цьому розумінні експозиція Анжеліки Рудницької, яка сполучає в собі національну ідентичність і сучасні арт-тенденції, неймовірно важлива», - сказав Я.Коваль.

А ось точка зору арт-директора виставкового центру «Сен-Жері» Жана Лау:

«У мене хтось з відвідувачів запитав, яка з робіт Анжеліки мені більше подобається. На це запитання відповісти неможливо, оскільки Анжеліка – концептуаліста, і її експозиція є єдиним цілим. Кожна робота художниці – це її власне життя.

Експозиція неповторна. Кожна роботи розкриває нові грані Анжеліки, її світосприймання, емоції і прагнення творчості. Саме це дає їй життєві сили і натхнення знаходити унікальні форми і кольори. Кожна робота наповнена внутрішнім багатством і глибиною сенсу. Відчувається, що роботи створені Анжелікою в стані, коли душа торкається до вищих сфер. Ці емоції присутні в кожній роботі.

Ось подивіться на найбільш жіночий цикл, як мені здається, «Місячне приношення», де з Місяця проростають дерева. У ньому тонко і символічно показано народження нового життя. Це не просто образ, адже жінка пов`язана з Місяцем не тільки містично, а й фізично. Ви ж розумієте про що я? Місяць – дає життя, яке знаходиться у всесвіті. Дерево – це джерело життя, а на ньому – плоди.

Я відчуваю роботи і готовий кожну з них прочитати».

«Старовинне приміщення з цегляними склепіннями, наповнене етно-модерними роботами Анжеліки Рудницької, її ніжної франко- і україномовною музикою так несподівано поєдналися. У мене таке відчуття, що тут так завжди було і буде, - розповідає брюссельська студентка Жаклін, яка прийшла на виставку зі своїми друзями. – Відвідавши цю виставку, я відчула Україну як реальну країну зі своїм казковим світом, а не просто пляма на карті між Європою і Азією».

Якщо ви будете в Брюсселі, ви, звичайно, захочете побачити «пісяючого хлопчика», що став символом цього міста. Не полінуйтеся пройти кілька хвилин пішки, щоб разом з бельгійцями подивитися на роботи Анжеліки Рудницької і, можливо, зовсім по-іншому відчути свою власну країну.

Виставка триватиме до кінця травня.