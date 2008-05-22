Імена перших десяти фіналістів ”Євробачення”

Пізно ввечері у вівторок пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2008".

Нарешті стали відомі імена 10 перших фіналістів "Євробачення". Серед них опинилися:

Азербайджан - Ельнур та Самір

Боснія та Герцеговина - Лака та Мірела

Вірменія - Сірушо

Греція - Каломіра

Ізраїль - Боаз

Норвегія - Марія

Польща - Ісіс Джі

Росія - Діма Білан

Румунія - Ніко та Влад

Фінляндія - "Залізобетон"

З 19-ти учасників першого півфіналу шляхом голосування телеглядачів було обрано 9 фіналістів. А одного, 10-го фіналіста визначало спеціальне журі.

Нагадаємо, брати участь у голосуванні за учасників конкурсу мали право лише ті країни, які були представлені у першому півфіналі, та дві країни-фіналістки.

Україна матиме право голосу під час другого півфіналу - 22-го травня, у день, коли співатиме Ані Лорак.

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