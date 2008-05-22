Імена перших десяти фіналістів ”Євробачення”
Білан вийшов у фінал
Пізно ввечері у вівторок пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2008".
Нарешті стали відомі імена 10 перших фіналістів "Євробачення". Серед них опинилися:
Азербайджан - Ельнур та Самір
Боснія та Герцеговина - Лака та Мірела
Вірменія - Сірушо
Греція - Каломіра
Ізраїль - Боаз
Норвегія - Марія
Польща - Ісіс Джі
Росія - Діма Білан
Румунія - Ніко та Влад
Фінляндія - "Залізобетон"
З 19-ти учасників першого півфіналу шляхом голосування телеглядачів було обрано 9 фіналістів. А одного, 10-го фіналіста визначало спеціальне журі.
Нагадаємо, брати участь у голосуванні за учасників конкурсу мали право лише ті країни, які були представлені у першому півфіналі, та дві країни-фіналістки.
Україна матиме право голосу під час другого півфіналу - 22-го травня, у день, коли співатиме Ані Лорак.