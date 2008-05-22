Воплі Відоплясова їдуть до Америки

Рок-гурт «Воплі Відоплясова» їде до Америки. Якщо точніше – до Північної Америки.

Подорож матиме заголовок «Воплі Відоплясова Goes To America» і охопить міста Канади та США: Торонто, Ванкувер, Чикаґо, Новий Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

Вевешники вже давно випещували задум повноцінної концертної мандрівки цими країнами, і нарешті їхнім планам судилося втілитись у життя.

Тур матиме певне об’єднуюче покликання.

– Гадаю, що наші виступи стануть таким собі об’єднуючим місточком між україномовною та російськомовною діаспорою з країн колишнього СССР, – висловлює сподівання ватажок ВВ Олег Скрипка. – Не є таємницею, що у повсякденні україномовна та російськомовна спільноти Канади та США спілкуються поміж собою мало, майже не перетинаються. А концерти «Воплів Відоплясова» нададуть їм можливість виплеснути свої відчуття разом.

Канадсько-американські концерти ВВ триватимуть від 6 до 14 червня.

З попереднім розкладом виступів можна ознайомитися на сайті «Воплів Відоплясова» у розділі «Афіша». Увага! Розклад ще уточнюється, можливі невеличкі зміни.