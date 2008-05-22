Естетік Ед’юкейшн виставили напоказ своє домашнє відео

Нове відео від Esthetic Education можна назвати найпарадоксальнішим у вітчизняній музичній індустрії, тому що це не зовсім звичайна робота. Є низка нюансів, які відрізняють його від традиційного музичного відео.

По-перше, час витрачений на його створення, перевищує всі допустимі межі, і може претендувати на рекорд в області найтриваліших зйомок. Початком знімального періоду можна вважати вересень 2007 року, закінченням – травень 2008. По-друге, техніка, яка була задіяна, тішить своєю простотою і доступністю – кишенькова фотокамера в цьому випадку зіграла найголовнішу роль. Не говорячи вже про зовсім непристойну суму, яка пішла на зйомки та виробництво... вірніше, нікуди не пішла – бюджет складався хіба що з витрат на електроенергію, яка була потрібна для зарядки акумуляторів фотокамери і лот-топа.

Відеокліп змонтований з фрагментів роликів, які знімав бас-гітарист Естетів Юрій Хусточка в різних тимчасових і просторових площинах: у поїздках, на концертах, на репетиціях або на відпочинку. Звичка завжди носити з собою маленький цифровою фотоапарат-«мельничку» і включати її в режимі «відео» у результаті привела до утворення величезного архіву відеороликів з життя групи Esthetic Education.

Для шанувальників цей відеокліп стане справжньою коштовністю, тому що зйомки дійсно унікальні – тут і церемонія MTV-Russia Awards, і відпочинок у Підмосков`ї на дачі місцевого олігарха, і індійські канікули, а також відео з поїздок на концерти в інші міста, наприклад, бій подушками в готельному номері в Луганську...

– У якийсь момент я зрозумів, – каже Юрій Хусточка, – що відео накопичилося так багато, і пора з ним щось робити – воно мертвим вантажем падало на жорсткий диск, а видаляти його було шкода, тому що деякі моменти були справді дуже круті. Ось тоді і прийшла ідея змонтувати з них відеокліп на пісню “With You”. Робота ця виявилася складною і довгою, але результат перевершив всі наші очікування.

– Це початок кінця пафосних відео кліпів, – хизується фронтмен гурту Луї Франк. – Наша нова робота покаже, що не обов`язково для трихвилинного відео орендувати величезний павільйон, завозити туди техніку та людей. Мені завжди було незрозуміло, навіщо треба віддавати величезні гроші на виробництво відеокліпів, навіщо потрібні дорогі декорації, команда гримерів і стилістів. Ми вирішили показати, яким чином можна створити музичне відео без всього цього. Мені здається, що починаючим режисерам треба не бояться експериментувати і показувати свої роботи, співпрацювати з молодими гуртами. Можливо, тоді відношення до музичного відео спроститься. Вірніше, не спроститься, а з`явиться напрям, який більше приділятиме увагу не гламурним моделям і розкішним декораціям, а саме операторській роботі, сенсу і наповненню.

У створенні кліпу також взяла участь і французька художниця Хеллен Абдіні (Hellen Abdini), яка останнім часом дуже багато часу проводить у Києві. Вона виконала величезну і трудомістку роботу, уручну розмальовував спецефекти та анімацію в деяких епізодах.

У якийсь момент початківці кліпмейкери Юрко та Хеллен зайшли в безвихідь – нарізувати і склеювати фрагменти відео це легко, але надати цьому толк, розставити акценти і дати відчути динаміку може тільки досвідчений режисер. За допомогою звернулися до Ігоря Стеколенка – саме він приклав свою руку фахівця і довів відео до фінального варіанту.

Тому офіційно у відеокліпа на пісню “With You” групи Esthetic Education три режисери: Ю.Хусточка/Х.Абдини/І.Стеколенко.