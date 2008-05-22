У Києва будуть свої ”Пожадливість і Слава”

З 23 травня по 5 червня у Мистецькому Арсеналі відкриється виставка "Пожадливість і Слава".

У експозиції буде представлено статусне сучасне мистецтво від найбільш резонансних сучасних українських художників - Іллі Чічкана, Кирила Проценка та Жанни Кадирової.

За словами організаторів, проект "Пожадливість і Слава" відображає домінуючі настрої і енергію в просторах фінансового світу, цінних паперів, слави та величі.

За допомогою живопису, піротехніки і ультрасучасної скульптури художники візуалізують символи прогресивної економічної еліти і продемонструють мистецтво, що є не тільки естетичним товаром, але ефективним інструментом капіталізації репутації.

За словами організаторів, "Пожадливість і Слава" – це патріархальний героїчний епос про Чоловіка-Звіра – владну, могутню, експансируючу істоту. Цар Людей досягає статусної і матеріальної божественності, а жертви дивляться на нього очима обожнювача.

Вхід на виставку вільний.

Українська правда