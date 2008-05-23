У Києві відбудеться міжнародний фестиваль «Кінолітопис-2008»

З 25 по 31 травня у Києві відбудеться VII Київський міжнародний фестиваль документального кіно «Кінолітопис-2008».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова оргкомітету фестивалю Ганна ЧМІЛЬ.

За її словами, цьогорічний «Кінолітопис» відкриє японська стрічка «Родина Лео Сирота і ХХ століття». Ця картина – про одного з найвідоміших піаністів-віртуозів світу, який народився в Україні, багато років працював у Японії та Європі, а в останні роки життя – у США.

На урочистому відкритті фестивалю відбудеться виступ відомого японського піаніста ХОРОШІ Куротакі.

Г.ЧМІЛЬ також повідомила, що на попередній перегляд членам журі «Кінолітопису» було представлено близько 98 стрічок із 14 країн світу. До конкурсу та участі у фестивалі допущено 76 фільмів. На глядачів очікує вісім прем’єр, з яких дві – всесвітні.

Цьогорічний фестиваль «Кінолітопис» присвячений 50-річчю Спілки кінематографістів України.

У рамках фестивалю, за словами голови оргкомітету, відбудеться декілька мистецьких заходів, серед яких – презентація виставок образотворчого мистецтва під назвою «Вернісаж кінолітопису».

Українська програма фестивалю представлена фільмами Київської студії хронікально-документальних фільмів, студії «Віател», Телерадіокомпанії «Глас», телерадіокомпанії «Ера» та інших студій.

Цього року Міжнародне журі фестивалю очолює відомий режисер, член вибіркового журі Венеціанського кінофестивалю Донателло БАГЛІВО (Італія).

Г.ЧМІЛЬ зазначила, що конкурсна програма сформована лише з документального кіно, проте у фестивалі також братимуть участь повнометражні художні фільми.

Крім того, є програма молодих авторів, які створили фільми про долі людей.