Євробачення-2008 називає переможців

Український представник на пісенному конкурсі “Євробачення-2008” Ані ЛОРАК з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце, переможцем конкурсу став Діма Білан (Росія), третє місце у Каломіри, виконавиці з Греції.

Переможець за підсумками голосування отримав 272 балів, у Ані Лорак - 230, у Каломіри - 218 балів.

Далі учасники розмістилися так: 4. Вірменія (199), 5. Норвегія (182), 6. Сербія (160), 7. Туреччина (137), 8. Азербайджан (132), 9. Ізраїль (124), 10. Боснія і Герцеговина (110), 11-12. Грузія та Латвія (по 83), 13. Португалія ( 69), 14. Ісландія (64), 15. Данія (60), 16-17. Іспанія та Албанія (по 55), 18-19. Швеція та Франція (по 47), 20. Румунія (45), 21. Хорватія (44), 22. Фінляндія (35), 23-25. Велика Британія, Німеччина і Польща (по 14).

Найвищий бал Дімі Білану поставили 7 країн: Україна, Естонія, Латвія, Ізраїль, Вірменія, Білорусь та Литва, друге місце віддали 5 (Сербія, Молдова, Румунія, Угорщина, Фінляндія), третє - теж 5 (Кіпр, Мальта, Азербайджан, Чорногорія і Грузія)

Україні перше місце віддала Португалія, друге (10 балів) - Латвія, Ізраїль, Польща, Мальта, Азербайджан, Білорусь, Грузія, третє (8) - Албанія, Чехія, Туреччина та Росія. По 7 балів віддали Ані Лорак Болгарія, Молдова, Іспанія, Хорватія і Данія, по 6 - Сербія, Кіпр, Угорщина, Андорра, Ірландія, Греція, Литва, по 5 - Великобританія, Ісландія, Вірменія, по 4 - Македонія, Естонія і Чорногорія, по 3 - Боснія-Герцеговина, Румунія, Фінляндія, ще два бали прийшли із Словенії і один з Бельгії.

Грецьку співачку підтримали: Великобританія, Німеччина, Албанія, Сан-Маріно, Кіпр, Румунія (по 12 балів), Болгарія (10), Бельгія, Сербія, Угорщина, Андорра, Вірменія (по 8).

Отже, конкурс “Євробачення-2009” відбудеться у Москві.

У цьогорічному конкурсі брали участь представники 43-х країн.

Цікаво, що з 25 фінальних пісень 14 виконувалися англійською мовою і ще 4 - двома мовами з яких одна англійська. Вірність національній мови зберегли виконавці з Румунії, Боснії, Фінляндії, Хорватії, Туреччини, Португалії, Сербії.