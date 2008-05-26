В Одесі відбувається фестиваль грузинського кіно

В Одесі в кінотеатрі “Маски” демонстрацією художнього фільму «Древо бажань» стартував фестиваль грузинського кіно, який відбувається за підтримки Генерального консульства Грузії в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, перший день фестивалю присвячений пам`яті талановитої актриси театру і кіно Софіко ЧІАУРЕЛІ.

За словами арт-директора кінотеатру Яна ЮСИМА, в наступні дні глядачі зможуть переглянути такі знамениті кінострічки, як «Сонце несплячих» і «27 вкрадених поцілунків».

25-27 травня також відбудеться показ короткометражних фільмів: «Троє наречених», «Лимонний торт», «3 рублі», створених відомим грузинським режисером-постановником Резо ГАБРІАДЗЕ.