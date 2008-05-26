Хто за кого голосував на Євробаченні

У Євробаченні-2008 не брала участі Австрія. Ще торік у листопаді національна телекомпанія, правомочна добирати конкурсантів, зробила заяву про відмову, стверджуючи, що конкурс перетворився з «розважальної програми на арену політичних маневрів», в яких особливо явно видно «негативні аспекти процесу об`єднання Європи... Підсумки конкурсу (тобто 2007 року) з особливою очевидністю показали, що питання про переможця вирішується не на основі якості виконання, а з урахуванням національного походження виконавця»...

Простіше кажучи, “Стара Європа” не в змозі подолати чисельну перевагу країн колишнього СРСР і Югославії, які перехресно голосують одна за одну.

Цього року організатори конкурсу запровадили два півфінали, втім, уникнувши принципу "східної і західної ліги". Але, можливо, на наступний конкурс їм доведеться знайти щось трохи краще. Інакше країнам-учасницям достатньо буде надіслати на конкурс свій прапор, а співати буде необов`язково.

Отже, кому віддали залікові бали глядачі з 43-х країн - учасниць Євробачення-2008. Згідно з умовами конкурсу, виконавець, який зібрав найбільшу кількість голосів в одній країні, отримує 12 балів, двоє наступних - 10 і 8, а кожне наступне місце оцінюється на бал менше.

Північна Європа

Ісландія: Данія (12), Норвегія (10), Франція (8), від 7 до 1 - Фінляндія, Португалія, Україна, Латвія, Швеція, Сербія, Вірменія.

Ірландія: Латвія (12), Польща (10), Великобританія (8), від 7 до 1 - Норвегія, Україна, Росія, Греція, Румунія, Боснія і Герцеговина (БіГ), Данія.

Норвегія: Данія (12), БіГ (10), Ісландія (8), від 7 до 1 - Швеція, Сербія, Росія, Фінляндія, Ізраїль, Туреччина, Франція.

Фінляндія: Норвегія (12), Росія (10), Ізраїль (8), від 7 до 1 - Ісландія, БіГ, Швеція, Туреччина, Україна, Франція, Іспанія.

Швеція: Норвегія (12), БіГ (10), Ісландія (8), від 7 до 1 - Фінляндія, Сербія, Данія, Франція, Латвія, Вірменія, Греція.

Данія: Ісландія (12), Норвегія (10), Швеція (8), від 7 до 1 - Україна, Латвія, Франція, Туреччина, Греція, БіГ, Іспанія.

Великобританія: Греція (12), Латвія (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Норвегія, Ісландія, Україна, Польща, Данія, Франція, Іспанія.

Центральна Європа і Середземномор`я

Німеччина: Греція (12), Туреччина (10), Сербія (8), від 7 до 1 - Росія, Вірменія, БіГ, Португалія, Ізраїль, Хорватія, Азербайджан.

Голландія: Вірменія (12), Туреччина (10), Сербія (8), від 7 до 1 - БіГ, Греція, Португалія, Норвегія, Ізраїль, Азербайджан, Росія.

Бельгія: Вірменія (12), Туреччина (10), Греція (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Португалія, Ізраїль, Іспанія, Росія, Норвегія, Україна.

Франція: Вірменія (12), Туреччина (10), Португалія (8), від 7 до 1 - Сербія, Ізраїль, Іспанія, Румунія, Греція, БіГ, Росія.

Швейцарія: Сербія (10), Португалія (10), Албанія (8), від 7 до 1 - БіГ, Туреччина, Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, Ізраїль.

Іспанія: Румунія (12), Вірменія (10), Португалія (8), від 7 до 1 - Україна, Норвегія, Росія, Ісландія, Греція, Латвія, Швеція.

Португалія: Україна (12), Іспанія (10), Латвія (8), від 7 до 1 - Ісландія, Росія, Данія, Румунія, Хорватія, Норвегія, Грузія.

Андорра: Іспанія (12), Португалія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Україна, Росія, Фінляндія, Франція, Латвія, Норвегія.

Сан-Марино: Греція (12), Ізраїль (10), Вірменія (8), від 7 до 1 - Норвегія, Великобританія, Португалія, Туреччина, Албанія, Данія, Румунія.

Мальта: Швеція (12), Україна (10), Росія (8), від 7 до 1 - Латвія, Ісландія, Грузія, Данія, Норвегія, Греція, Сербія.

Албанія: Греція (12), Туреччина (10), Україна (8), від 7 до 1 - Норвегія, Росія, Сербія, Ізраїль, Швеція, Вірменія, Іспанія.

Греція: Вірменія (12), Албанія (10), Іспанія (8), від 7 до 1 - Росія, Україна, Сербія, Грузія, Азербайджан, Норвегія, Ізраїль.

Кіпр: Греція (12), Вірменія (10), Росія (8), від 7 до 1 - Грузія, Україна, Сербія, Іспанія, Румунія, Ізраїль, Швеція.

Ізраїль: Росія (12), Україна (10), Вірменія (8), від 7 до 1 - Норвегія, Румунія, Греція, Ісландія, Азербайджан, Грузія, Швеція.

Туреччина: Азербайджан (12), Вірменія (10), Україна (8) від 7 до 1 - Греція, БИГ, Росія, Грузія, Іспанія, Норвегія, Албанія.

Країни колишнього Східного блоку

Польща: Вірменія (12), Україна (10), Норвегія (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Росія, Ізраїль, Сербія, Греція, Фінляндія, Франція.

Чехія: Вірменія (12), Азербайджан (10), Україна (8), від 7 до 1 - Росія, Сербія, Греція, Грузія, Латвія, Данія, БіГ.

Угорщина: Азербайджан (12), Росія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Сербія, Україна, Туреччина, Норвегія, Ізраїль, Данія, Швеція.

Румунія: Греція (12), Росія (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Сербія, Ізраїль, Норвегія, Вірменія, Україна, Азербайджан, Хорватія.

Болгарія: Німеччина (12), Греція (10), Вірменія (8), від 7 до 1 - Україна, Росія, Туреччина, Сербія, Азербайджан, Ізраїль, Норвегія.

Країни колишнього СРСР

Росія: Вірменія (12), Азербайджан (10), Україна (8), від 7 до 1 - Грузія, Ізраїль, Норвегія, Сербія, Греція, Туреччина, Хорватія.

Україна: Росія (12), Азербайджан (10), Грузія (8), від 7 до 1 - Вірменія, Норвегія, Ізраїль, Туреччина, Португалія, Греція, Хорватія.

Білорусь: Росія (12), Україна (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Вірменія, Грузія, Норвегія, Ізраїль, Туреччина, Греція, Сербія.

Молдова: Румунія (12), Росія (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Україна, Ізраїль, Норвегія, Греція, Грузія, Вірменія, Сербія.

Грузія: Вірменія (12), Україна (10), Росія (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Туреччина, Норвегія, Греція, Ізраїль, Латвія, Хорватія.

Вірменія: Росія (12), Грузія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Норвегія, Ізраїль, Україна, Франція, Сербія, Хорватія, Іспанія.

Азербайджан: Туреччина (12), Україна (10), Росія (8), від 7 до 1 - Ізраїль, Греція, Норвегія, Грузія, БіГ, Сербія, Албанія.

Естонія: Росія (12), Фінляндія (10), Норвегія (8), від 7 до 1 - Латвія, Франція, Грузія, Україна, Данія, Швеція, Греція.

Литва: Росія (12), Латвія (10), Франція (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Україна, Грузія, Норвегія, Ізраїль, Данія, Швеція.

Латвія: Росія (12), Україна (10), Грузія (8), від 7 до 1 - Данія, Норвегія, Хорватія, Азербайджан, Франція, Ісландія, Фінляндія.

Країни колишньої Югославії

Сербія: БіГ (12), Росія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Ізраїль, Україна, Вірменія, Норвегія, Хорватія, Швеція, Португалія.

Чорногорія: Сербія (12), БіГ (10), Росія (8), від 7 до 1 - Албанія, Греція, Ізраїль, Україна, Латвія, Хорватія, Вірменія.

Хорватія: БіГ (12), Сербія (10), Албанія (8), від 7 до 1 - Україна, Росія, Греція, Латвія, Португалія, Ізраїль, Норвегія.

Словенія: Сербія (12), БіГ (10), Хорватія (8), від 7 до 1 - Росія, Греція, Вірменія, Албанія, Ізраїль, Україна, Азербайджан.

Боснія і Герцеговина: Сербія (12), Хорватія (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Греція, Вірменія, Ізраїль, Росія, Україна, Норвегія, Албанія.

Македонія: Албанія (12), Сербія (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Туреччина, Росія, БіГ, Україна, Греція, Хорватія, Вірменія.