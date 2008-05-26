Тимошенко знає, що Ані Лорак була першою

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала українську співачку Ані ЛОРАК з перемогою на “Євробаченні-2008”.

“Дорога, шановна і мила Ані! Від щирого серця вітаю тебе з перемогою на Євробаченні! Саме так – з Перемогою! Я знаю, що ти була Першою, однак цнотлива та делікатна Європа не змогла змиритися, щоб Україна приймала Євробачення двічі за останні чотири роки”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого УНІАН передано прес-службою прем’єра.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, “я бачила, як горіли очі у глядачів (особливо у так званої сильної половини), я відчувала всю ту експресію та енергетику, з якою ти, Ані, зачарувала весь наш континент, я бачила і відчувала яка це велика та непереборна сила – Українська Краса, Врода і Талант!!!”.

“Зі святом тебе, дорога, дякую Тобі! Ти тепер взірець для всіх – від політиків до футболістів національної збірної!”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на пісенному конкурсі “Євробачення-2008” Ані ЛОРАК з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце, переможцем конкурсу став Діма БІЛАН (Росія), третє місце у КАЛОМІРИ, виконавиці з Греції. Переможець за підсумками голосування отримав 272 балів, у Ані ЛОРАК - 230.