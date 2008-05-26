У Каzантипі влаштують безкоштовну «Демонстрацію Щастья»
Реєстрація - обов`язкова
30-31 травня в селі Попівка (Крим) у Республіці Каzантип пройде традиційна акція «Демонстрація Щастья».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється офіційному сайті Каzантипу.
«Демонстрація Щастья» - це генеральна репетиція нового сезону Каzантипу, відзначають організатори акції.
День наочної «Демонстрації Щастья» є національним святом Республіки Каzантип. Під час свята виступатимуть кілька десятків ди-джеїв.
«Усе розпочнеться 30 травня о 19 годині 57 хвилин, а 31 травня о 15.00 галаслива демонстрація рушить вулицями Попівки», - наголошується на сайті.
«Тисячі жителів республіки цього дня (31 травня – УНІАН) їздять по байраках Попівки на величезних музичних платформах і життєстверджуюче демонструють відчуття Щастья», - додають організатори.
Участь в акції «Демонстрація Щастья» безкоштовна, але необхідно пройти обов`язкову реєстрацію на сайті Каzантипу.