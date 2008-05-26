До 600-річчя Чернівців майстри усіх районів області вишивають «Буковинський оберіг»
14:37, 26 травня 2008Культура
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Рушник буде презентовано у жовтні
У райцентрі Вижниця майстри розпочали вишивати рушник «Буковинський оберіг», до праці над яким долучаться представники усіх районів Чернівецької області.
Як повідомили УНІАН в управлінні культури Чернівецької ОДА, рушник буде презентовано під час святкування 600-річчя Чернівців у жовтні цього року.
В основу рушника покладений орнамент заслуженого майстра народної творчості Олени Гасюк.
Вишивання розпочали молоді викладачі та студенти кафедри «Художня вишивка» Вижницького вищого коледжу прикладного мистецтва ім. В.Шкрібляка.
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