До 600-річчя Чернівців майстри усіх районів області вишивають «Буковинський оберіг»

У райцентрі Вижниця майстри розпочали вишивати рушник «Буковинський оберіг», до праці над яким долучаться представники усіх районів Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН в управлінні культури Чернівецької ОДА, рушник буде презентовано під час святкування 600-річчя Чернівців у жовтні цього року.

В основу рушника покладений орнамент заслуженого майстра народної творчості Олени Гасюк.

Вишивання розпочали молоді викладачі та студенти кафедри «Художня вишивка» Вижницького вищого коледжу прикладного мистецтва ім. В.Шкрібляка.