На 73-му році життя помер знаменитий режисер Сідні Поллак

У Лос-Анджелесі на 73-му році життя помер кінорежисер, актор і продюсер Сідні Поллак.

Як пише газета The New York Times, причиною смерті великого голлівудського режисера став рак.

С.Поллак - автор близько 30 фільмів, багатьох акторських робіт, зазначає "Газета.ру".

Широку популярність йому принесла участь у створенні картин «Зустріч двох сердець», «Тутсі», «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?», «Сабріна», «Широко закриті очі», «Якудза».