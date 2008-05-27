На 73-му році життя помер знаменитий режисер Сідні Поллак

09:25, 27 травня 2008
Культура
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Причиною смерті великого голлівудського режисера став рак

У Лос-Анджелесі на 73-му році життя помер кінорежисер, актор і продюсер Сідні Поллак.

Як пише газета The New York Times, причиною смерті великого голлівудського режисера став рак.

С.Поллак - автор близько 30 фільмів, багатьох акторських робіт, зазначає "Газета.ру".

Широку популярність йому принесла участь у створенні картин «Зустріч двох сердець», «Тутсі», «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?», «Сабріна», «Широко закриті очі», «Якудза».

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