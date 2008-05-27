У Харкові відкрилася виставка унікальних творів старих японських майстрів

У Харкові Міжнародний добродійний фонд Олександра Фельдмана відкрив в галереї «АВЕК» виставку унікальних творів мистецтва старих майстрів Японії «Під кроною сакури».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, на виставці представлено близько 200 предметів, головним чином окімоно – витончених скульптур, якими японці прикрашали інтер`єр свого житла.

В експозиції також рідкісні брелоки у вигляді крихітних скульптур (нецке), майстерно виконані курильні трубки (кісеру), маленькі коробочки-контейнери для ліків і парфумерії (інро), декоративні оправи для холодної зброї (без клинків) і окремо – металеві гарди мечів (цуби).

За часом виготовлення більшість експонатів відноситься до епохи Мейдзі (1867-1912).

Головним експонатом виставки є виконане групою майстрів величезне окімоно під назвою «Такарабуне» («Корабель Сітіфукудзін» або «Корабель семи богів щастя»), яке можна назвати однією з найбільших у світі скульптурних композицій з кістки.

За оцінками фахівців, зібрана за 15 років народним депутатом України (фракція БЮТ) Олександром ФЕЛЬДМАНОМ колекція творів японських майстрів є однією з найбільших в Європі, а за кількістю представлених у ній окімоно (понад 400) і зовсім не має рівних. Даний вид творів мистецтва, що представляє японський реалізм, демонструється українській публіці вперше.

Вхід до галереї вільний.