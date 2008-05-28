Кабмін схвалив концепцію програми популяризації українських книжок
18:39, 28 травня 2008Культура
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На 2009-2012 роки
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив концепцію цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це cьогодні на прес-конференції повідомила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.
Вона підкреслила, що програмні засади у найближчий час будуть забезпечені законопроектами і постановами для створення сприятливого економічного, інвестиційного клімату. “Такі дії уряду спрямовані на те, щоб вітчизняне книговидання розвивалося і було ефективним”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.
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