Кабмін схвалив концепцію програми популяризації українських книжок

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив концепцію цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це cьогодні на прес-конференції повідомила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що програмні засади у найближчий час будуть забезпечені законопроектами і постановами для створення сприятливого економічного, інвестиційного клімату. “Такі дії уряду спрямовані на те, щоб вітчизняне книговидання розвивалося і було ефективним”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.