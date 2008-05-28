Оголошено підсумки конкурсу «Краща монета України-2007»

18:54, 28 травня 2008
Культура
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В опитуванні взяло участь більше 8,5 тис. людей

У конкурсі «Краща монета України-2007» перемогли «Чумацький шлях» і «Голодомор – геноцид українського народу».

Як повідомили УНІАН у Національному банку України, в першому етапі конкурсу взяли участь більше 8,5 тис. людей, які визначали кращі монети з випущених у 2007 році. Анкети збиралися в територіальних управліннях Нацбанку й банках – дистриб’юторах НБУ з продажу пам`ятних монет і т.д.

За результатами такого опитування найбільшу кількість голосів набрали монети: «Чумацький шлях» - 2261 голос, «1100 років м. Переяслав-Хмельницькому» - 1102, «Голодомор – геноцид українського народу» - 862.

Другий етап конкурсу пройшов 28 травня. До складу комісії ввійшли фахівці Нацбанку, Банкнотно-монетного двору, експерти й нумізмати. 12 членів комісії віддали перевагу монеті «Голодомор – геноцид українського народу», 6 – «Чумацький шлях».

Щоб врахувати думку людей, які голосували на місцях, було ухвалено рішення визнати переможцями конкурсу «Краща монета року України» за 2007 рік відразу дві монети.

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