Пізанська вежа більше не падає

Офіційно повідомлено, що Пізанська вежа - знаменита башта, яка вже вісімсот років невпинно хилилася все ближче до землі - поза загрозою. Вперше завдяки зусиллям інженерів вежа перестала рухатися, передає Бі-бі-сі.

Понад десятиліття зайняли роботи зі стабілізації найвідомішої похиленої будівлі в світі. Навіть наприкінці дванадцятого століття, коли вежу будували, робітники помітили, що вона починає хилитися вбік.

Вони спробували компенсувати цей ухил, внаслідок чого збудували вежу трошки кривуватою.

Одним із завдань сучасних інженерів, які працювали над порятунком башти, було вирити близько сімдесят тонн землі з-під північного боку вежі, щоб вона могла сама збалансуватися. Коли закінчилися ці роботи, вежа сама почала випрямлятися. Тепер, через сім років і сорок вісім сантиметрів, інженери кажуть, що вперше в своїй історії вежа повністю стабільна.

Високотехнологічні монітори, зариті в землю під фундаментом вежі, показують, що вона цілковито припинила рухатися в будь-який бік. Керівник моніторингу обіцяє, що Пізанська вежа лишиться стабільною принаймні ще на двісті років.

І на підтведження успішності проекту Пізанська вежа нещодавно втратила титул найпохиленішої будови світу - тепер його має невеличка церква в Німеччині. Отже, тепер можна не боятися, що вежа впаде раніше, ніж ви зберетеся відвідати Пізу.