Інформація про фестивальний рух в Україні стала доступнішою

В Інтернеті відкрився портал "Туризм і активний відпочинок", одним із завдань якого є повне і оперативне висвітлення фестивального руху в Україні.

На порталі можна знайти не тільки максимально повний календар фестивалів на будь-який смак, але й їх докладні програми, адреси, телефони і сайти оргкомітетів, а також програми фестивальних турів і дані про турфірми.

Зокрема, на порталі www.atur.com.ua вже представлені Національний Сорочинський ярмарок, Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель», Х Рок-фестиваль «Чаю Open Air-10», IV Міжнародний військово-історичний фестиваль «Terra Heroica-2008», Міжнародний етнічний фестиваль «Країна Мрій», Міжнародний фестиваль етнічної музики і лендарту «Шешоры`2008 - Подільські», Х Міжнародний ювілейний мото-фестиваль «Goblin-Show X», Рок-фестиваль «Тарас Бульба-2008», ХІ Міжнародний фестиваль «Польське літо з фольклором», Молодіжний музичний фестиваль «Фортеця» і ще більше 70 різнопланових фестивалів.