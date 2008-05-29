На Чернігівщині розпочався міжнародний симпозіум скульпторів

У містечку Седнів на Чернігівщині відбулося урочисте відкриття Міжнародного симпозіуму скульпторів із вшанування видатних особистостей часів козацької доби та героїчної боротьби українського народу у визвольних змаганнях за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід СМОЛЯК.

За його інформацією, у Будинку творчості та відпочинку "Седнів" Національної спілки художників України протягом місяця працюватимуть відомі скульптори з України, США, Грузії, Вірменії та Канади. Керівником проекту виступив народний художник України Юлій СИНЬКЕВИЧ.

Всього учасниками акції стали понад 20 відомих митців. Із вапняку, пісчаника та інших порід вони створять скульптури відомих історичних постатей доби визвольних змагань за незалежність України.

Як підкреслив Л.СМОЛЯК, виготовлені скульптори будуть виставлені на території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині під час відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.